Brayan Riascos não pensa sair

Brayan Riascos é o melhor marcador do Nacional na Liga NOS e um trunfo para o dérbi com o Marítimo. "Vamos sair deste momento difícil que estamos a passar", revelou, com o pensamento nos três pontos. A cumprir a terceira época na Choupana, o colombiano, de 26 anos, diz-se muito feliz na Madeira: "Espero continuar aqui por muito tempo."