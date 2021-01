Bryan Rochez: «Tivemos paciência para empatar o jogo»

O Nacional alcançou um empate (1-1) diante do Benfica e Bryan Rochez foi decisivo ao apontar o golo da equipa madeirense. No final da partida, o avançado destacou a boa exibição do conjunto insular e considerou que o Nacional mereceu sair com pontos do Estádio da Luz.





"Fizemos um grande jogo. Um empate é merecido contra uma grande equipa, um grande clube. Agora é pensar no próximo jogo. A força da equipa, a paciência da equipa. Sabíamos que estávamos a jogar contra um adversário muito superior a nós. Tivemos essa paciência para empatar o jogo" afirmou, em declarações à BTV.