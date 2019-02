Capitães do Nacional 'lavam a honra' na conferência: «Questionaram o nosso carácter»

Diego Barcelos e Vítor Gonçalves, os capitães do Nacional, surgiram lado a lado na conferência que se seguiu à goleada do Nacional sobre o Feirense ( 4-0 ), para defender a honra da equipa depois das críticas pela derrota sofrida (10-0) diante do Benfica, na semana passada."Era importante dar já uma resposta. Hoje jogámos pelas nossas famílias e pelos adeptos que ficaram connosco. Foi uma semana difícil, porque todos temos família. Todos errámos mas trabalhámos. Hoje ganhámos, fizemos um belíssimo jogo e agradecemos aos adeptos pela presença e apoio. (...) As vozes de fora vão passar-nos ao lado, temos consciência do nosso trabalho", referiu Vítor Gonçalves."Agradeço aos adeptos que vieram deste o início da semana dar-nos apoio. Foi uma semana difícil, colocaram em questão no nosso carácter. Um dos motivos por que aqui estou é para defender este 'cara' aqui. Ficámos chateados pelas coisas que saíram e demos uma resposta à altura do clube. O que aconteceu não condiz com o clube. Não saímos daqui a achar que somos os melhores mas também não somos os piores, como disseram. Foi muito mau o que aconteceu mas hoje demos uma grande resposta", referiu o experiente médio brasileiro.