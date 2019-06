Central Rui Correia reforça Nacional

O defesa central Rui Correia é a mais recente contratação do Nacional, anunciou este sábado o clube da 2.ª Liga.O defesa de 28 anos, que atuou nas duas últimas épocas no Paços de Ferreira, tendo já representado o Nacional entre 2014/15 e 2017/18, assinou um contrato válido para as próximas três temporadas.Formado nos escalões de formação do Seixal, passou ainda por Zambujalense, Amora, Sesimbra, Fabril do Barreiro e Portimonense, antes de ingressar no Nacional, clube pelo qual se estreou no principal escalão português.