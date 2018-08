Christian Madu reforça Nacional

O médio nigeriano Christian Madu assinou contrato com o Nacional válido por quatro épocas, informou esta segunda-feira o clube da Liga NOS.O médio defensivo, de 25 anos, é uma das referências do seu país naquela posição e assinou pelo Nacional depois de o clube madeirense ter chegado a acordo com Enogu Rangers, ao serviço do qual Madu foi campeão da Nigéria em 2016.Madu (1,85 metros) inicia na terça-feira os treinos com os seus novos colegas, cujo plantel goza hoje uma folga após a derrota em casa com o Moreirense (2-1), no domingo, em jogo da segunda jornada do campeonato.