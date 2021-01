Confirmado regresso de Marco Matias ao Nacional

O Nacional anunciou esta terça-feira a contratação do avançado Marco Matias, que assinou um vínculo válido até ao final da temporada.

O avançado de 31 anos, que se encontrava sem clube, depois de ter representado o Belenenses na temporada transata, regressa ao clube que representou na temporada 2014/2015, no qual, em 42 jogos, apontou 21 golos.

Formado nos escalões de formação do Barreirense e do Sporting, representou como sénior em Portugal, Varzim, Fátima, Real Massamá, Freamunde e Vitória de Guimarães, além do Nacional.

Entre as temporadas de 2015/2016 e 2018/2019 representou os ingleses do Sheffield Wednesday, equipa do Championship (segundo escalão inglês), antes de regressar a Portugal para integrar o plantel do Belenenses.

Marco Matias somou 22 internacionalizações nos escalões de formação.