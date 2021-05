Contas do Nacional foram aprovadas

Sete dezenas de associados participaram na AG do Nacional, que aprovou por maioria os dois pontos da ordem de trabalhos. O relatório e contas do exercício de 2020, com um resultado fiscal positivo de 291 mil euros que ditou o pagamento de 32 mil euros de IRC, foi aprovado (56 votos a favor, 15 abstenções e sem votos contra). O segundo ponto, a aplicação dos resultados passar para a conta de resultados já transitados, também foi aprovado. O líder da AG, Miguel de Sousa, mostrou-se satisfeito: “A assembleia durou 20 minutos. Foi tudo claro e sem qualquer dificuldade”, notou.

Quanto às eleições que decorrem hoje, entre as 13 e as 20 horas, espera boa afluência. “O clube vive um momento que suscita interesse por parte dos sócios”, assinalou.