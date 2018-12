Costinha assegura Nacional "à procura da vitória" na visita ao Aves

O treinador do Nacional, Costinha, disse este sábado acreditar que a sua equipa irá dar "continuidade aos bons resultados", na visita de domingo ao Aves, da 11.ª jornada da Liga NOS.Em dia de aniversário, o técnico dos insulares diz saber das dificuldades que a equipa sentirá frente ao Aves, que atravessa um bom momento, com duas vitórias consecutivas, mas contrapõe com o facto o Nacional também está a atravessar um ciclo positivo, sem derrotas há dois encontros."Sabemos que vamos defrontar uma boa equipa, que atravessa um bom momento, mas nós também temos uma boa série de resultados e a nossa pretensão passa por dar continuidade a essa senda. Sabemos que temos um caminho longo a percorrer, que não será fácil, mas temos o objetivo de conquistarmos os pontos necessários para continuarmos na Liga", afirmou Costinha.O treinador diz que os seus jogadores vão "à Vila das Aves muito confiantes, conscientes" de que terão pela frente "um adversário forte, que vive um bom momento"."Apesar de eu não ter uma bola de cristal, acredito bem que temos capacidade suficiente para conquistar os três pontos", adiantou.Para Costinha, quando as coisas não correm bem, "nem mesmo aqueles jogadores que têm grande qualidade, conseguem chegar ao seu melhor nível, por força dos resultados negativos, porque se sentem mais intranquilos", lembrando a "campanha muito boa" fora de casa.Relativamente à paragem de duas semanas na I Liga, o treinador nacionalista considera não ser benéfica, ainda para mais para o Nacional, porque tem "a agravante" estar numa ilha, onde não tem adversários para manter o ritmo competitivo"."Também fomos eliminados da Taça de Portugal e se isso não tivesse acontecido o ritmo seria outro. No entanto, quero realçar o empenho dos meus jogadores durante estas duas semanas de trabalho, durante as quais recuperámos alguns jogadores que se estavam lesionados", explicou.Costinha admitiu que "irão chegar reforços" no mercado de inverno, garantindo que "também haverá saídas".O Nacional, 17.º e penúltimo classificado, com nove pontos, visita na tarde (15:00) de domingo, o Desportivo das Aves, 11.º colocado com dez, em jogo da 11.ª jornada da I Liga de futebol.