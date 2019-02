Costinha com vários indisponíveis na preparação para o jogo com o Tondela

O Nacional, 15.º classificado da Liga NOS, regressou esta terça-feira ao trabalho, para preparar a receção ao Tondela, com muitas ausências no grupo de trabalho liderado pelo treinador Costinha.No boletim clínico do conjunto madeirense constam Felipe Lopes, Jota, Felipe Ferreira, Avto, Nuno Campos, Kaka, João Camacho, Arabidze e Alhassan e Costinha já sabe que não poderá contar com o médio Sérgio Marakis, expulso ante o Santa Clara, na ronda anterior, num jogo que terminou com a vitória da equipa açoriana, por 2-0.O Nacional, 15.º classificado - primeiro acima da 'linha de água' -, com 23 pontos, recebe no sábado, pelas 15:30, no Estádio da Madeira, no Funchal, o Tondela, 14.º, também com 23 pontos, em partida da 24.ª jornada da prova.