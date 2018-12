Costinha: «É frustrante o que nos aconteceu hoje»

Costinha, treinador do Nacional, não ficou conformado com o empate a zero deste domingo na receção ao Boavista. Para o técnico, os insulares mereciam mais."É frustrante o que nos aconteceu hoje, uma vez que a equipa fez tudo para chegar a um resultado diferente daquele que teve. Tivemos uma atitude fantástica, mesmo com um relvado longe de estar nas melhores condições, em virtude de uma avaria técnica que não conseguimos resolver. Treinámos aqui a semana toda e isso não pode servir de desculpa, o que aconteceu foi um problema de eficácia, porque defensivamente estivemos muito bem, já que não concedemos uma única oportunidade de golo ao Boavista. Apesar de tudo, ganhámos um ponto às equipas que estão atrás de nós e isso é importante, mantendo também a distância para o Boavista, mas a consistência com que a equipa se apresentou foi o que mais me agradou", revelou."Fizemos uma boa exibição, talvez a melhor, a par da do jogo com o Marítimo, já que nos outros jogos em casa conseguimos estar bem, a espaços, o que não é suficiente, e nestes conseguimos estar assim durante mais tempo. Quero ainda destacar que os nossos adeptos estiveram sempre com a equipa e queríamos dar-lhes a vitória como prenda de aniversário e, por isso, lamentamos este empate sem sabor", concluiu o treinador.