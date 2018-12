Costinha: «Este jogo mostra que a sorte é algo que só vem com trabalho»

Costinha, treinador do Nacional, admitiu que já viu a sua equipa jogar melhor do que fez este domingo diante do Chaves, mas mostrou-se satisfeito com a vitória."Se me perguntarem se gostei da forma como a minha equipa jogou, eu diria que já jogámos melhor. Se me perguntar por que é que gostei desta vitória, é porque noutros jogos se calhar jogámos bem e acabámos por não vencer. Penso que este jogo acabou por servir também para que os jogadores acreditem que a sorte é algo que vem só com trabalho, a dedicação e abnegação. Em termos físicos, penso que estivemos bem, lutámos bastante e conseguimos uma vitória que é justa, embora o Chaves, sobretudo na segunda parte, tenha conseguido ascendente na partida", referiu."Quero jogar bem e ganhar. Hoje conseguimos ganhar e não jogar tão bem, devido a alguma ansiedade, talvez por causa do registo que temos e casa, pois esta foi a nossa segunda vitória na Choupana. Esta vitória acaba por ser uma injeção de mais confiança para a minha equipa. Temos agora 16 pontos, mas ainda faltam conquistar muitos mais. Foi importante voltar a vencer, depois de perder fora com o Sporting. A equipa conseguiu voltar novamente àquilo que era o desejado. Não podemos pensar que já estamos numa posição tranquila porque não estamos. Estamos numa boa posição, mas queremos mais vitórias e pontos", acrescentou.