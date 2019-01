Costinha: «FC Porto é um justo vencedor porque foi a melhor equipa»

Costinha gostou da exibição do, mas reconhece que houve coisas que falharam. O treinador, que regressou a uma casa que bem conhece, agora na pele de adversário, admite que a vitória do FC Porto foi justa."A minha equipa fez um bom desafio, melhor na primeira parte do que na segunda. O FC Porto teve mais segurança naquilo que foi o seu jogo. Não fomos tão confortáveis na posse de bola. Estou satisfeito com o trabalho do meus atletas, mas o FC Porto é um justo vencedor porque foi a melhor equipa.""Os jogadores vêm de uma segunda liga e chegam à primeira liga a defrontar melhores atletas. Crescemos é a jogar contra jogadores com esta qualidade e a tentar enfrentar qualquer adversário olhos nos olhos, seja em casa seja fora.""Espero que recupere rápido para nos ajudar.""Sinto-me bem no Dragão, é uma belíssima casa. Não conseguimos o resultado que desejávamos, mas claro que voltar a esta casa é um sentimento muito positivo."