Costinha: «Foi uma má exibição da minha equipa»

Costinha, treinador do Nacional, admitiu que a equipa não esteve bem no duelo desta sexta-feira com o Sp. Braga, que terminou com triunfo dos minhotos por 3-0."Não jogámos bem, mas nisso há também uma grande responsabilidade do adversário, que tem uma grande equipa, com muito bons jogadores, e não só os que são titulares mais vezes. Tem um plantel muito forte e demonstrou-o hoje aqui. Tem soluções para tudo e todas com muita qualidade. Hoje, não conseguimos ser a equipa que queríamos que fosse, entrámos um bocadinho ansiosos e nervosos e nos primeiros minutos o Braga teve ascendente. Depois, equilibrámos o jogo, mas sem nunca deixar o adversário desconfortável e depois do primeiro golo de bola parada desbloqueámos defensivamente, na tentativa de também chegar ao golo do empate, mas acabámos por levar um segundo também de bola parada. A partir daí, o Braga geriu o jogo da forma como gosta e como lhe convinha. Acaba por ser um triunfo justo, numa má exibição da minha equipa", resumiu."Tivemos uma noite menos conseguida e, se calhar, se formos olhar para os últimos oito jogos que o Nacional fez, não encontram um jogo tão mau como o de hoje. Agora, é recuperar e ir buscar pontos a Moreira de Cónegos, de preferência três", concluiu o técnico.