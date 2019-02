Costinha: «Importante estancar as derrotas que vínhamos a sofrer»

Costinha considerou que o empate (0-0) do Nacional este domingo na receção ao V. Setúbal foi "justo", sublinhando a impotância de reverter o ciclo de derrotas que a formação atravessava."Foi um ponto conquistado, num jogo entre duas equipas que estão à procura de pontos, para sair da zona baixa da tabela classificativa. Com alguma intranquilidade da minha equipa, mas foi importante estancar as derrotas que vínhamos a sofrer e os golos que também vínhamos a sofrer. Face aquilo que foi o jogo, acaba por ser um ponto justo. Tirando o penálti do Cádiz e uma outra ocasião desperdiçada, não foi um jogo bonito. Esta equipa já fez bons jogos e já criou bastante. Neste momento, o importante é serenar a cabeça dos atletas, injetando-lhes confiança, percebendo que não estamos em último, nem em zona de descida e, portanto, trabalhar para tentar voltar ao nível exibicional que já atingimos esta época", afirmou o técnico da formação insular."As mudanças foi pensando em dar algo de positivo à equipa, pelo que os jogadores me transmitiram durante a semana. É muito mais difícil tomar decisões, do que dar opiniões. O Rosic sentiu um desconforto e teve que sair, o que alterou a minha jogada em termos de mudança de jogo da equipa, mas são situações que acontecem num jogo e temos de conviver com isso", confessou.