Costinha: «Não se trata de querer ser o herói que derrotou o FC Porto»

O treinador do Nacional, Costinha, classificou este domingo a deslocação dos insulares na segunda-feira ao terreno do líder FC Porto como um "desafio aliciante", na partida que encerra a 16.ª jornada da Liga NOS."Vamos ter um jogo muito difícil, contra, na minha opinião, a melhor equipa do campeonato português, um conjunto muito forte em todos os aspetos. Penso que, ao mesmo tempo, será um desafio extremamente aliciante para a minha equipa poder crescer e, mais uma vez, poder demonstrar a sua capacidade em campo", afirmou, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro.Como já referiu nas antevisões dos desafios face a Benfica e Sporting, Costinha não é apologista de 'autocarros' e pretende também assumir o jogo, procurar que a sua equipa mostre "personalidade" e tentar aproveitar alguns erros que os azuis e brancos possam cometer para alcançar um bom resultado."O que eu acho que o Nacional tem de fazer é não se deixar intimidar. Além do FC Porto ser uma excelente equipa, é um belíssimo estádio, com um apoio muito forte, à semelhança do que foi em Alvalade, onde a minha equipa não se amedrontou. No Dragão, será igual. Penso que será um bom clima para fazermos um bom jogo", salientou.O FC Porto está num excelente momento de forma, já que está na maior série vitoriosa de sempre, com 17 triunfos consecutivos em todas as provas, liderando o campeonato com cinco pontos de avanço sobre o segundo classificado, o Sporting, mas Costinha desvalorizou o assunto e justificou."Penso que, para qualquer treinador, o mais importante é chegar ao final do campeonato e saber que atingiu os seus objetivos. Se tem um recorde de 30 ou 40 jogos sem perder e, depois, não consegue os objetivos, não interessa. Acho que também é dessa maneira que pensa o treinador do FC Porto", referiu.O técnico dos insulares disse ainda que não lhe passa pela cabeça focar as atenções em quebrar a onda vitoriosa do conjunto de Sérgio Conceição."Não se trata de querer ser o herói que derrotou o FC Porto. O que eu disse aos meus jogadores é que o FC Porto quer a 18.ª (vitória consecutiva) e nós queremos fazer a terceira", assumiu.A ida ao Dragão tem um significado especial para o antigo internacional português, que jogou no FC Porto entre 2001 e 2005, embora também tenha deixado uma garantia."Foi uma casa muito importante para a minha carreira profissional. Gratidão eterna ao clube e aos adeptos, que sempre me trataram muito bem, mas eles também sabem que, quando o jogo começar, o que quero é vencer. É uma das filosofias que o clube me incutiu quando estive lá a trabalhar e não vou mudar", garantiu.O guarda-redes Daniel Guimarães recuperou de lesão e está apto, tal como o defesa central Rosic, reforço da reabertura do mercado em janeiro, que poderá fazer a estreia. Já a outra contratação, Filipe Ferreira, ainda não entra nas contas de Costinha.O Nacional, 11.º classificado, com 19 pontos, visita o FC Porto, primeiro, com 39, na segunda-feira, com o apito inicial marcado para as 21:15.