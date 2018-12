Costinha: «Não viemos à procura de defender»

O treinador do Nacional, Costinha, admitiu que a vitória do Sporting frente aos madeirenses, por 5-2 , em Alvalade foi justa. Ainda assim, o técnico salientou o agrado com a exibição dos seus jogadores e comentou ainda os elogios de Mathieu , que afirmou que este foi o jogo mais complicado desde que Marcel Keizer chegou a Alvalade."É sempre bom quando se elogia a minha equipa. Não conseguimos aquilo que pretendíamos, que eram os três pontos. Sabíamos que o Sporting era uma equipa muito forte, tem um treinador com um estilo bom e ofensivo. Não viemos à procura de defender, tentámos a nossa sorte. Fizemos 30 minutos de grande qualidade, mas a maturidade do Sporting veio ao de cima e foi empurrando a minha equipa para trás. Estou satisfeito com o comportamento dos jogadores. Com esta forma de estar e de olhar o adversário, podemos conquistar triunfos importantes", salientou."O Sporting tem jogadores experimentados, de seleção, com mais experiência de primeira liga. É aqui que queremos ficar. Estes jogos ajudam-nos a crescer. O Sporting foi mais eficaz e mais pressionante. Estou contente com a exibição, triste pelo resultado", prosseguiu.Costinha abordou ainda o regresso a Alvalade, onde foi diretor desportivo. "É bom regressar a Alvalade porque é sinal que estamos na primeira liga, porque estamos nos grandes palcos. Bom público, equipa grande. É uma forma de o Nacional evoluir e a equipa, o treinador e o staff valorizarem-se. Tentamos dar o melhor de nós proprios. É sempre especial jogar numa casa como estas, ainda por cima trabalhei cá, mas estava focado em trabalhar pelo Nacional", concluiu.