Costinha: «O meu futuro a mim pertence»

Costinha, treinador Nacional, falou no final do encontro sobre a derrota (0-4) na receção ao FC Porto. "Este foi um jogo no qual nós preparamos uma estratégia para surpreender o FC Porto. Penso que se na primeira jogada de golo que tivémos de baliza aberta, se fizéssemos o golo, a partir daí o jogo poderia ter sido completamente diferente. Tivemos uma claríssima ocasião de golo que não conseguimos concretizar e, a seguir, o FC Porto faz um golo de bola parada, num livre muito bem executado pelo Alex Telles. Depois sofremos o 2-0 e tornou-se tudo muito difícil", confessou o treinador.Sem querer falar sobre a descida do conjunto insular, Costinha afirmou que o seu futuro será discutido juntamente com a direção do clube. "O meu futuro a mim pertence. Há muita gente que quer saber do meu futuro, mas isso só diz respeito a mim e aos meus responsáveis", finalizou o técnico, em zona de entrevistas rápidas da Sport TV.