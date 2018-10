Costinha: «Os primeiros a abandonar o barco são os ratos»

Costinha acredita que os jogadores do Nacional estão a passar por alguma falta de confiança devido aos maus resultados e às exibições menos conseguidas. Depois da, o treinador dos alvinegros disse que não pretende sair do clube, uma vez que "o capitão é o último a abandonar o barco"."Durante o jogo, é normal que haja períodos em que não estamos tão bem como queríamos, porque pode haver algum desalento por as coisas não estarem a correr bem. O Nacional até entrou bem no jogo e acabou por sofrer um golo contra a corrente do jogo e isso deixou o adversário muito mais confortável.Há um bocadinho de falta de confiança. Acontece mais em casa do que fora. Fora criamos muitas situações de perigo, e em casa isso está a custar a acontecer, mas temos de continuar a trabalhar.Tenho contrato até maio e tenciono cumpri-lo até ao fim. Sei que tenho que trabalhar para que as coisas corram melhor. Estes períodos podem ser difíceis, mas eu sou o capitão do barco, e o capitão não é o primeiro a abandonar. É o último. Os primeiros a abandonar são os ratos", disse.