Costinha: «Provavelmente foi a nossa melhor exibição»

Depois de um jejum de vitórias que já durava desde agosto, o Nacional voltou este sábado aos triunfos, batendo o rival Marítimo por 1-0 . Costinha respirou de alívio, admitindo que a equipa por si orientada já buscava este resultado há muito tempo."Estávamos à procura desta vitória há muito tempo. Fora de casa temos um bom registo, mas em casa não estávamos a conseguir. Aconteceu ser no dérbi, mas os pontos são iguais em qualquer jogo. Acima de tudo estou muito contente com a prestação da minha equipa, com a atitude que tiveram. O Marítimo procurou contrariar, na segunda parte, mas o resultado foi justo.Digo sempre aos meus jogadores que aqueles que pensam no futuro têm sempre de pensar primeiro no presente e saber conviver com os assobios e com os aplausos. Ganhámos ao Marítimo, mas continuamos a ser a equipa que tem poucos pontos na tabela e temos de trabalhar sobre esta vitória com uma boa mentalidade.Provavelmente foi a nossa melhor exibição. Nos jogos anteriores, tivemos boas ocasiões para fazer golos, bons momentos, mas hoje, em termos de jogo jogado, em termos de bloco e mentalidade, foi o jogo mais conseguido, por isso os jogadores estão de parabéns".