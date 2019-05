Costinha sai do Nacional

Costinha deixou de ser o treinador do Nacional. A decisão foi anunciada esta sexta-feira pela SAD do clube madeirense, dando assim por terminada a ligação com o técnico.





"O CD Nacional, Futebol SAD informa que, por comum acordo entre as partes, o técnico Francisco Costa cessa funções como treinador da equipa sénior de futebol do clube no final da presente temporada desportiva", lê-se em comunicado no site oficial do clube.Após ver confirmada a descida de divisão da Liga NOS, o treinador português sai assim do Nacional depois de uma época abaixo das expectativas e com vários pedidos de demissão por parte dos adeptos. O Nacional finaliza o comunicado desejando felicidades e os maiores sucessos na vida pessoal e profissional a Costinha.