Daniel Guimarães: «A derrota não afeta nada. Acredito muito no nosso trabalho»

O Nacional perdeu no sábado em casa do Sp. Braga, resultado que quebrou a sua invencibilidade na Liga NOS, contudo, Daniel Guimarães disse esta segunda-feira que essa derrota não irá afetar a equipa.

Em jogo da quarta jornada da prova, o Nacional foi derrotado por 2-1, com os bracarenses a chegarem ao golo por Fransérgio e Iuri Medeiros, tendo o conjunto madeirense reduzido perto do final por Nuno Borges.

O guarda-redes brasileiro nacionalista, 33 anos, acredita que este desfecho não irá condicionar o rendimento da equipa: "A derrota não afeta nada. Acredito muito no nosso trabalho. O Braga é uma excelente equipa e agora é pensar em frente, já no próximo jogo."

O Nacional defronta no próximo sábado, no Estádio da Madeira, a partir das 15H30, o Paço de Ferreira, em jogo da quinta jornada.

Daniel Guimarães mostra-se esperançado numa boa prestação e num regresso aos bons resultados: "Será um jogo difícil, perante uma boa equipa. Mas temos que nos focar nesse jogo, para fazer uma grande partida e conquistar os três pontos."

Em casa, o Nacional empatou 3-3 com o Boavista e 0-0 com o Belenenses, tendo vencido no Estádio do Algarve o Farense por 1-0. Daniel Guimarães deseja que o ciclo de empates caseiro seja quebrado e o Nacional alcance a vitória.

"Todas as equipas trabalham para vencer e nós não somos diferentes. Vamos trabalhar ao longo desta semana para alcançar a vitória", referiu.

O guarda-redes alinha já há quatro temporadas no Nacional, tendo passado por momentos altos (subidas de divisão) e baixos (descidas). Todavia, Daniel Guimarães mostra-se satisfeito com o seu trajeto na Madeira.

"Jogo em cada jogo para ter uma oportunidade no próximo, fazendo sempre o melhor para ajudar a instituição. O futebol está em constante evolução e trabalho sempre para jogar a um alto nível", disse a concluír.