Daniel Guimarães: «O golo que sofremos de penálti complicou tudo»

Daniel Guimarães lamenta que o Nacional tenha sofrido cedo e considera que esse fator condicionou a equipa na derrota frente ao FC Porto (2-0).





"Fizemos uma segunda parte melhor, mas sofremos um golo no início do jogo de penálti e complicou tudo. Agora vamos preparar o jogo da Taça a meio da semana e pensar no próximo jogo. Já fizemos coisas boas no campeonato e vamos voltar a fazer, temos qualidade e vamos olhar para a frente, que é para onde se olha", explicou, à Sport TV.Na quarta-feira, os madeirenses defrontam o Leixões na Taça de Portugal e Daniel Guimarães quer seguir em frente na prova rainha."Trabalhamos para seguir em frente na Taça de Portugal, entramos no jogo para ganhar, fazer bom jogo e ter um resultado positivo", garantiu o guarda-redes.