Delegado Gustavo Rodrigues apanha 30 dias de suspensão

O delegado do Nacional ao jogo com o Rio Ave, Gustavo Rodrigues, foi suspenso por 30 dias pela CD da FPF, na sequência da sua expulsão. O dirigente foi ainda multado em 2.315 euros, por "lesão da honra e da reputação" do árbitro. Entretanto, Riascos, Rúben Micael, Lucas Kal e Witi estão em dúvida para o Bessa.