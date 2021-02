Dois regressos para Braga

Nuno Borges e Azouni voltam a estar à disposição de Luís Feire para a receção ao Sp. Braga. Os dois médios – habituais titulares – falharam a partida com o Belenenses SAD devido a castigo e devem ter entrada direta no onze na partida frente aos guerreiros do Minho. Por sua vez, o moçambicano Witi está em dúvida em resultado de ter contraído uma lesão na coxa esquerda, problema muscular que também o afastou da deslocação ao Jamor.

Entretanto, após a folga, os madeirenses voltam hoje ao trabalho, na Choupana.