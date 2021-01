Éber Bessa a caminho do Nacional

O médio Eber Bessa está a caminho do Nacional. O médio, de 28 anos, que jogou no Marítimo durante quatro épocas, rescindiu contrato com o Botafogo e será confirmado nas próximas horas como reforço dos alvinegros para a próxima época e meia.

Numa altura em que se aproxima o fecho do mercado, aumentam as movimentações em redor do plantel madeirense. Da Turquia chegam notícias do interesse no avançado Yalçin, de 22 anos, com três internacionalizações pela seleção principal do seu país, que deverá chegar cedido pelo Besiktas. Marcou três golos esta temporada em 16 jogos no campeonato turco. Em sentido inverso, Bryan Riascos, melhor marcador da equipa, tem propostas da Arábia Saudita, enquanto o médio Vicent Koziello é apontado ao Bordéus por alguma imprensa francesa.