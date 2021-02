Éber Bessa aguarda estreia pelo Nacional

O médio Éber Bessa, reforço de inverno do Nacional, ainda aguarda pela estreia com a camisola dos alvinegros.





O antigo jogador do Marítimo e do V. Setúbal está numa situação diferente das vividas por Pedro Mendes, cedido pelo Sporting e titular na última jornada, e do extremo Marco Matias, pois ambos já foram opção para Luís Freire.