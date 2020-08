Estágio muda para Guimarães

O estágio de pré-temporada do Nacional vai realizar-se em Guimarães, de 30 de agosto a 6 de setembro. Depois de muitos anos a viajar para Rio Maior, o clube muda mais para Norte o quartel-general da digressão ao continente. O primeiro jogo-treino está marcado para o próximo domingo, com o Santa Clara, no Estádio Municipal de Vila Meã, mas aguarda a permissão das autoridades de saúde.