Fernando Tissone deixa o Nacional

O médio argentino Fernando Tissone vai deixar o Nacional, revelou esta terça-feira fonte do clube madeirense, que esta época foi despromovido à 2ª Liga portuguesa.Fernando Tissone, de 32 anos, chegou ao clube madeirense no início de 2018/19, como um jogador livre, tendo sido inscrito fora do período normal, rubricando, então, um contrato válido por uma temporada, com mais uma de opção.O jogador, que passou por Itália (Udinese, Atlanta e Sampdoria), Espanha (Maiorca e Málaga) e Ucrânia (Karpaty), veio para Portugal para representar o Desportivo das Aves na segunda metade da temporada 2017/2018, conquistando a Taça de Portugal.Pelo Nacional, efetuou 12 partidas, todas na 1ª Liga, tendo apontado um golo.O Nacional terminou a 1ª Liga na 17.ª e penúltima posição, tendo sido uma das três equipas despromovidas ao escalão secundário, juntamente com o Desportivo de Chaves (16.º) e o Feirense (18.º e último classificado).