Filipe Ferreira reforça lado esquerdo da defesa

O Nacional anunciou ontem, através do seu site oficial, a contratação do lateral-esquerdo Filipe Ferreira até ao final da presente temporada. O futebolista, de 28 anos, vai jogar na Choupana na condição de emprestado pelo Sturm Graz, da Áustria, que acordou a cedência com o clube madeirense. Transferido pelo Paços de Ferreira para o futebol austríaco no fim da época passada, Filipe Ferreira cumpriu apenas cinco jogos nesta primeira experiência fora de Portugal. Está assim conhecida a identidade do escolhido da SAD para o lado esquerdo do sector mais recuado, que vai ainda receber um defesa-central na reabertura de mercado, este mês.

A chegada do segundo reforço de inverno à Madeira, depois da contratação de Rosic, emprestado pelo Sp. Braga, obriga o emblema da Choupana a alguns reajustes no plantel liderado por Costinha, que deverão começar com a saída de Elízio, que ocupa a mesma posição e não está inscrito na Liga.