Francisco Ramos espera marcar mais vezes

O jogo com o Famalicão recolocou o Nacional no trilho das vitórias, depois de a equipa madeirense ter estado quatro jornadas sem ganhar. Francisco Ramos reconheceu, por isso, a importância do último resultado no campeonato. "Era algo que já procurávamos há algum tempo e vem dar alento para o que aí vem", disse.





A partida ficou marcada também pelo primeiro golo na 1.ª Liga do médio de 25 anos, ao fim de 66 jogos. "Soube-me muito bem. É também especial por ser o primeiro com a camisola do Nacional. Depois de conseguir marcar pela primeira vez, já não parece tão difícil e espero fazer mais golos", referiu.O calendário reserva ao Nacional saídas nas próximas jornadas ao Rio Ave e Boavista. Dois jogos em que Francisco Ramos espera a conquista de desfechos positivos. "Já provámos que somos fortes fora de casa. É algo que não nos assusta. São duas equipas com qualidade, mas vamos tentar dar seguimento aos bons resultados", explicou.