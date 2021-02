Guarda-redes Seydou Sy reforça Nacional até ao final da temporada

O guarda-redes senegalês Seydou Sy, que estava sem clube, vai reforçar o Nacional até ao final da temporada, anunciou hoje o clube da I Liga portuguesa de futebol.

Internacional sub-20 pelo Senegal, Seydou Sy, de 25 anos, foi formado nos turcos do Istambul BB, do qual se se transferiu, ainda com idade de júnior, para o Milan.

Em 2014/15, o guarda-redes reforçou o Mónaco, clube no qual esteve até à temporada transata, tendo conquistado a liga francesa em 2016/2017, sob o comando de Leonardo Jardim.

Seydou Sy, que irá envergar a camisola 30, disse, em declarações à TV do Nacional, estar "satisfeito por assinar por um clube histórico", desejando vir a gostar de trabalhar no Nacional, ajudando "o clube da melhor forma possível".