Guerra aberta dentro do Nacional

As eleições do Nacional, agendadas para o próximo dia 1 de junho, continuam a dar que falar. O presidente da Assembleia Geral, Miguel Sousa, validou as duas listas apresentadas a sufrágio (uma liderada por Rui Alves, atual presidente, e outra por Daniel Meneses), mas teceu duras críticas ao atual presidente e exigiu que os sócios tenham um período prévio para consulta e análise do Relatório e Contas. Esse relatório terá de ser entregue até à próxima terça-feira, caso contrário o ato eleitoral terá de ser adiado.





Depois, Miguel Sousa respondeu às declarações proferidas na apresentação oficial da sua lista, onde foi acusado de "terrorismo eleitoral" e de aceitar ilegalidades (ao conferir a lista opositora). Em resposta, em declarações ao DN Funchal, Miguel Sousa, sem nunca mencionar o nome de Rui Alves, afirmou que "sem querer responder com o mesmo nível de educação", deixou a ideia que "quem acusa sabe muito mais das ilegalidades". Já antes, ainda antes de terminar a Liga, Miguel Sousa teceu duras críticas à gestão do atual presidente nacionalista. "Se o ditador não tivesse teimado em manter o incompetente treinador, estaríamos a lutar pela manutenção".

Em resposta à tomada de posição de Miguel Sousa ao Diário de Notícias da Madeira, e "no sentido de repor a verdade dos factos", Rui Alves respondeu à letra emitindo um comunicado, enviado para o jornal madeirense, onde acusa: "Nunca foram recusadas as contas ao presidente da Assembleia Geral do Clube Desportivo Nacional. Pelo contrário. Ele, mostrando completa ignorância sobre os seus deveres, marcou a Assembleia Eleitoral, desconhecendo a necessidade de apresentar as Contas antes das eleições. E isso é fácil de comprovar. Basta ver as datas em que foram publicadas as respetivas convocatórias. A 8 de maio, a publicação da convocatória para a Assembleia Geral de aprovação das Contas. Quanto a questões de educação, um rafeiro será sempre um rafeiro. Informo ainda que é minha intenção avançar com dois processos-crime contra o atual presidente da Assembleia Geral do CD Nacional. Primeiro, por abuso de poder caso não sejam devidamente verificadas as identidades dos subscritores da outra lista candidata às eleições do clube ontem apresentada. O outro processo para que prove em tribunal a minha experiência em legalidades".

O ato eleitoral nacionalista continua a dar que falar, numa altura em que Rui Alves terá ainda de falar com alguns jogadores e pedir para aguardar pelo ato eleitoral. Nesse sentido, o líder alvinegro deve agendar para a próxima segunda-feira uma reunião com os futebolistas, que deve acontecer durante a tarde, na sede do clube.