Imagem de Daniel Guimarães todo enlameado ganha destaque na América do Sul

As condições que Nacional e Sporting enfrentaram na sexta-feira, com a chuva e vento a provocarem um autêntico 'batatal', deram que falar e até levaram Sérgio Conceição a deixar um comentário e a verdade é que aquilo que se viu na Choupana foi também tema de conversa do outro lado do Atlântico. Tudo por causa de uma imagem de Daniel Guimarães, guarda-redes dos insulares, que a determinado momento após um disparo de Pote ficou com a cara coberta de lama.





"O guarda-redes do Nacional deixou tudo e acabou todo enlameado", escreveu a ESPN num artigo no qual anexa o vídeo do lado, ao passo que o UOL Esporte titulou "guarda-redes brasileiro do Nacional 'afogou-se' na lama no jogo contra o Sporting." Um outro site, o 'the18', diz que as condições da Choupana fizeram até lembrar aquilo que normalmente se vê nos jogos de formação. "O jogo Nacional-Sporting irá fazer-nos lembrar de quando éramos crianças e jogávamos no meio da lama, numa altura em que os relvados não eram tratados por profissionais", escreve.