Insulares apresentam-se aos sócios com ambição de regressarem à Liga NOS

O Nacional, equipa da 2.ª Liga, apresentou-se esta quarta-feira aos sócios, com o grande objetivo de regressar à I Liga.Esse desejo ficou bem vincado, nas declarações, quer do presidente Rui Alves, quer do treinador Luís Freire ou do capitão Rúben Micael.O presidente do Nacional assegurou às centenas de sócios presentes que a equipa parte para esta época "com o objetivo de atingir a I Liga", esperando "compromisso e ambição" ao grupo de trabalho para atingir tal desiderato.Rui Alves aproveitou o ensejo para visar o seu eterno rival, o Marítimo, afirmando que "existe a estratégia da terra queimada", apontando para "um clube único" na I Liga.Na sua análise, "não houve no setor do desporto corporativismo", face ao desinvestimento feito pelo Governo Regional da Madeira no futebol profissional.O técnico Luís Freire lançou um repto aos adeptos, para que "com a energia de todos", possa ser possível "alcançar os objetivos", que são claramente "subir de divisão", prometendo "trabalho e dedicação" para o poder alcançar.Luís Freire realçou ainda a presença no grupo de trabalho de sete jogadores oriundos da formação, os já consagrados Diogo Coelho, Nuno Campos, Jota e João Camacho e os promovidos Seungjun Lee, João Fernandes e Mabrouk Rouai,O regressado Rúben Micael afinou pelo mesmo diapasão, afirmando que o pensamento de todos "é colocar o clube onde merece, que é na I Liga", depois de uma época menos positiva, que redundou na descida de divisão.A estreia oficial do Nacional está marcada para o próximo dia 03 de agosto, na receção ao Desportivo de Chaves em jogo a contar para a segunda fase da Taça da Liga.Na apresentação aos sócios, não marcou presença Leonel Mosevich, que se encontra ao serviço dos sub-23 da Argentina nos jogos Pan-Americanos. Por seu turno, Arabidze também não foi apresentado, embora estando no estádio, por estar de saída.Ohoulo Framelin, Daniel Guimarães e Gauther (ex-União da Madeira).Nuno Campos, Seungjun Lee (ex-júnior), Kalindi, Felipe Lopes, Diogo Coelho, Júlio César, Rui Correia (ex-Paços de Ferreira), Leonel Mosevich (ex-St. Gallen/Sui) e Anthony Sosa (ex-Progresso/Uru).Alhassan, Vítor Gonçalves, Kaká, Jota, Nuno Borges (ex-Farense), Mabrouk Rouai (ex-júnior) e Rúben Micael (ex-Vitória de Setúbal).João Fernandes (ex-júnior), Brayan Riascos, Witi, Bryan Róchez, Kenji Gorré (ex-Estoril-Praia), João Camacho, Marco Borgnino (ex-Atlético Rafaela/Arg) e Perotti (ex-Chapecoense/Bra).Luís Freire (ex-Estoril).