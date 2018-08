O Nacional anunciou esta quinta-feira ter chegado a acordo com o Cruzeiro para a transferência, a título de empréstimo, por uma temporada, do jovem guarda-redes Lucas França. Apontado como um dos mais promissores guarda redes do futebol brasileiro, Lucas França vai utilizar a camisola número 96 no conjunto orientado por Costinha.Lucas França é o segundo guarda-redes contratado pelos insulares neste defeso, depois da chegada de João Lopes, também brasileiro, proveniente da Portuguesa.