Já votaram 262 sócios nas eleições do Nacional

As urnas vão estar abertas até às 20 horas desta terça-feira, mas tem sido grande a adesão dos sócios do Nacional, no ato eleitoral que está a decorrer desde as 13 horas. Até ao momento, já votaram 262 sócios, dos cerca de 700 que podem exercer o seu direito de voto, que constituiu já um número recorde. O atual presidente Rui Alves, e o seu opositor, Daniel Meneses, já passaram pela sede do clube e exerceram o seu direito de voto. Quem também já esteve a votar foi o ex-treinador nacionalista, Costinha, que é sócio do clube e veio até à Madeira e exerceu o seu direito de voto.





A tomada de posse dos novos corpos sociais alvinegros, está agendada para o dia de amanhã, às 12 horas.