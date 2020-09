João Vigário falha jogo do Nacional em Faro

Um dia depois do empate com o Boavista, o Nacional revelou a razão da ausência de João Vigário no regresso à 1ª Liga. O lateral sofre de uma lesão muscular que o deve manter afastado da competição e impedir que seja opção para a próxima jornada, com o Farense.





Já Kalindi, que saiu ao intervalo devido a queixas físicas, será reavaliado hoje no regresso aos treinos.