João Vigário lamenta falta de concentração do Nacional

O Nacional interrompeu frente ao Farense (2-3) um ciclo de quatro jogos sem perder no campeonato. João Vigário admite alguma “precipitação e desconcentração” que levaram a “erros” comprometedores no jogo com os algarvios e lamentou também a “falta de sorte” no autogolo que ditou a derrota.

Para o lateral-esquerdo, o resultado negativo da última jornada não deve motivar mudanças, já que a equipa “tem vindo a trabalhar bem e deve continuar da mesma forma”, considerou. Focando-se na deslocação ao recinto do Belenenses SAD, reconhece a qualidade do adversário e as dificuldades do encontro, mas promete que o grupo vai tentar “voltar a ganhar”.

João Vigário marcou um golo de belo efeito frente ao Farense e mostra-se centrado no objetivo de ajudar a equipa. “Trabalho todos os dias para isso”, concluiu.