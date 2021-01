Júlio César: «Marcaram no momento chave»

Júlio César lamentou a derrota do Nacional frente ao Sporting, mas destacou a réplica dada pelos jogadores da equipa madeirense.





"Eles marcaram no momento chave após um cruzamento, e conseguiram faturar aproveitando o melhor momento do jogo para fazê-lo", afirmou o defesa do Nacional, à Sport TV, onde garantiu que era quase impossível fazer mais: "Não faltou nada à nossa equipa. Dentro destas condições demos tudo, e os golos do Sporting foram nos ressaltos. Eu considero que eles foram felizes nos golos. A nossa equipa teve uma atitude fantástica, e acho que saímos daqui com alguma coisa".