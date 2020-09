Koziello feliz pelo futebol positivo

Vincent Koziello é uma das caras novas do Nacional 2020/21. O médio, nascido em França, começou no Cannes e sobressaiu ao serviço do Nice, levando a uma transferência para o Colónia. Após uma época e meia na Alemanha, foi emprestado ao Paris FC (2019/20) e chegou esta temporada à Choupana, também cedido pelo clube alemão.

Para o jogador, de 24 anos, a mudança para o Nacional é "uma opção muito boa" para a carreira: "Precisava de me sentir desejado pelo clube e pelo treinador. É importante que este passe confiança e ponha a equipa a jogar um futebol com filosofia ofensiva e positiva. Foi o que encontrei aqui e deixa-me contente."

Bem acolhido no clube, Koziello diz que o futebol português corresponde à sua maneira de jogar e, já a pensar na estreia, com o Boavista, adianta: "O que podemos esperar é uma vitória."