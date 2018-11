Longos são os 21 dias do plantel sem competir

A preparação da equipa reatou-se ontem com a realização de dois treinos na Choupana, sessões que deram início a mais uma semana sem competição. De facto, devido ao prematuro afastamento da Taça de Portugal, aos pés do Lusitano Vildemoinhos (do Campeonato de Portugal), o Nacional volta a estar inativo no próximo fim de semana.

Aliás, a equipa de Costinha tem pela frente um longo período sem competir. Entre a última partida, no passado dia 10, frente ao Marítimo, e o próximo compromisso – com o Aves, a 2 de dezembro – são 21 dias apenas a treinar. A ausência de adversários na ilha para a realização de jogos de treino agudiza o problema, isto numa altura em que o grupo dava sinais de estar a ultrapassar o mau início de campeonato com a vitória conseguida no dérbi. Uma retoma que em nada é beneficiada com esta paragem tão prolongada.