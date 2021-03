Luís Freire após a derrota no dérbi da Madeira: «Sofremos golos evitáveis

No final do dérbi madeirense Luís Freire assumiu a responsabilidade pela derrota do Nacional diante do Marítimo.





"Sou trabalhador e um lutador nato. Falo todas as semanas com as pessoas e falarei se as pessoas quiserem falar comigo. Mas acredito no meu trabalho e nos jogadores", garantiu, quando questionado sobre se sentia condições para continuar. Sobre o jogo, o técnico lamentou os erros cometidos: "Foi um reflexo dos últimos jogos. Conseguimos criar e até marcar bons golos, mas depois sofremos golos absolutamente evitáveis. Temos de ser mais maduros", afirmou o técnico do Nacional.