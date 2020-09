Luís Freire: «Arriscámos mais na frente e acabámos por ser premiados»

O Nacional assinalou este sábado o regresso à Liga NOS com um empate (3-3) na receção ao Boavista em duelo da 1.ª jornada do campeonato. Na análise ao encontro, o técnico dos madeirenses destacou o bom espetáculo proporcionado por ambas as equipas.





"Penso que se assistiu a um grande jogo de futebol e isso acho que é indiscutível. Houve duas equipas à procura de ganhar. O Nacional entrou muito bem no jogo, muito forte, criando logo situações de golo, até claras. Acabámos por sofrer um golo um pouco a frio. A equipa não se desorganizou, não desconfiou dela própria. Podia acusar o golo e o adversário galvanizar-se. Mas isso não aconteceu", começou por referir Luís Freire, em conferência de imprensa."O Nacional foi à procura do golo do empate, que surgiu rapidamente. A partir daí, até ao 2-1, o Nacional acaba por estar, claramente, por cima no jogo. Foi a equipa que procurou assumir a despesa toda, com o Boavista sempre perigoso em contra-ataque. Fizemos o segundo golo, numa grande jogada de futebol. Infelizmente, antes do intervalo, no último lance da primeira parte, ficámos sem o Kalindi e descompensados no corredor direito e o Boavista aproveitou e chegou ao golo. Na segunda parte, sofremos o terceiro golo no primeiro remate - aliás, o Boavista tem três remates à baliza e três golos. O Nacional teve de se reorganizar e reencontrar, porque depois de estar a ganhar, voltava a estar a perder. Arriscámos mais na frente e acabámos por ser premiados", acrescentou."Penso que é um resultado mais que justo. Dou os parabéns aos meus jogadores, porque, a ganhar ou a perder, foram sempre iguais, com o mesmo ímpeto e com o mesmo acreditar e com um bom futebol. Queremos garantir, o mais rapidamente possível, os pontos necessários para o Nacional ficar na 1.ª Liga e queremos apresentar uma equipa destemida, com personalidade, organizada e que procure sempre o golo", explicou ainda Luís Freire.