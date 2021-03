Luís Freire de saída do Nacional

Luís Freire está de saída do Nacional. A derrota sofrida frente ao Gil Vicente (0-2) - que fez com que a formação alvinegra continuasse em posição bastante perigosa (15º posto) - levou a um aumento da contestação e a esta decisão por parte da direção do clube madeirense. Os pormenores da rescisão estão a ser acertados e a oficilaização será feita nas próximas horas.





O plantel tem este domingo o segundo dia de uma dupla folga que já estava prevista e só volta ao trabalho de campo amanhã de manhã.