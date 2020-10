Luís Freire: «Demos uma grande resposta»

Luís Freire, treinador do Nacional, aceitou o desfecho (0-0) do dérbi madeirense. "O Marítimo esteve um bocadinho melhor na capacidade de ter a bola. Apesar de não terem criado quase nenhuma situação de perigo na primeira parte, acho que teve mais domínio territorial até aos 25 minutos. O jogo seguiu equilibrado, eles com mais bola e nós mais na organização defensiva. Após os 30 minutos estivemos melhor, já conseguimos chegar à baliza do adversário, com remates perigosos a aparecerem", salientou, pormenorizando: "Ao intervalo acabámos por alterar algumas coisas na dinâmica do meio-campo, mas faltou um pouco de agressividade no último terço. Fizemos alguns remates, mas não conseguimos marcar o golo. Demos uma grande resposta, com uma grande atitude da equipa."