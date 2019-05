Luís Freire é o novo treinador do Nacional

O CD Nacional confirmou, esta segunda-feira, a contratação de Luís Freire para o comando técnico da equipa principal por uma temporada.





O emblema insular confirmou que o treinador de 33 anos sucede a Costinha, que deixou o clube depois de confirmada a descida de divisão. "Apesar de jovem (33 anos), Luís Freire tem já um currículo relevante, com cinco subidas de divisão em diversos escalões, destacando-se pela qualidade do trabalho e pela grande ambição desportiva, encaixando-se de forma perfeita no perfil definido pela Administração da SAD", pode ler-se no comunicado emitido pelo clube.Esta será a segunda experiência de Luís Freire no segundo escalão português de futebol, depois de ter orientado o Estoril na última época.