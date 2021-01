Luís Freire: «Empate sabe a vitória e é o reflexo de mais uma boa exibição»

Luís Freire era um treinador satisfeito após o empate (1-1) diante do Benfica no Estádio da Luz. O técnico do Nacional mostrou-se agradado com a resposta da equipa ao golo sofrido na fase inicial da partida, elogiou a atitude e exibição dos seus jogadores e admitiu que os insulares acabaram por sair de campo "premiados com um ponto".





"Era um contexto difícil para nós, pois vínhamos de pouco tempo de descanso: Tivemos apenas um treino, vínhamos de um mau resultado em Guimarães, só recuperámos um dia e tudo isto após cinco jogos em 17 dias. Nos primeiros dois remates o Benfica marcou um golo e teve outro anulado. Entrou a criar perigo de cada vez que chegava à nossa baliza, mas gostei da reação da equipa. Nem sempre fomos perigosos na primeira parte, mas conseguimos ter qualidade, posse de bola e quebrar a posse do Benfica. Faltou-nos definir melhor no último passe ou no remate, e foi por isso que não criámos muito perigo, mas conseguimos chegar à área adversária", começou por referir o treinador do Nacional, em conferência de imprensa."Na segunda parte entrámos muito bem, empatámos e sentimos que podíamos aproveitar os espaços, porque o Benfica ia-se lançar para o ataque. Fomos uma equipa muito unida, muito trabalhadora, com personalidade. Vínhamos a fazer boas exibições, mas éramos penalizados pela falta de concretização. Hoje fomos premiados com um ponto. Os meus jogadores acreditaram sempre, ouviram a mensagem e o empate, que nos sabe a vitória, deixa-nos satisfeitos, porque é o reflexo de mais uma boa exibição", acrescentou Luís Freire.Luís Freire foi ainda confrontado com o facto de o Nacional não ter acedido ao pedido de adiamento do jogo por parte do Benfica devido ao surto de Covid-19 nas águias. E o técnico recusou qualquer responsabilidade. "Já foram quatro jogos do Nacional adiados esta temporada. Não estou na Liga, tenho é de preparar os meus jogadores para jogar ou preparar para reagendar quando é preciso. Às vezes as pessoas entendem-se, às vezes não, e não sou eu que tenho de me preocupar com isso. Há pessoas para tomar essas decisões."