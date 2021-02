Luís Freire: «Foi o nosso melhor jogo da época»

Luís Freire mostrou-se bastante agradado com a exibição dos seus jogadores no empate em Vila do Conde.





"Os jogadores foram corajosos e ambiciosos. A partida merecia golos e penso que este foi o nosso melhor jogo da época, pelo menos em termos de exibição. O resultado é que soube a pouco", começou por referir. O técnico elogiou ainda Pedro Mendes e Marco Matias, criticou a atuação do VAR no penálti e vincou o desejo de conquistar mais do que 18 pontos na segunda volta.