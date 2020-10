Luís Freire garante que Nacional não vai a Braga pedir autógrafos

O técnico do Nacional, Luís Freire, deixa a garantia que a equipa irá discutir o resultado em Braga, em jogo da quarta jornada da Liga NOS, desejando um conjunto que saiba defender e atacar.

Luís Freire espera muitas dificuldades nesta deslocação a Braga.

"É uma equipa que tem feito grandes campanhas no campeonato, tendo sido um clube que tem estado sempre nos primeiros lugares. É uma equipa com imensas valias e com jogadores de grande categoria, alguns internacionais, com um treinador muito experiente e que costuma colocar as suas equipas a jogar bom futebol", avaliou o técnico do conjunto insular.

Mas esse é um fator que não retira a ambição a Luís Freire, embora reconhecendo que à partida, é um dos adversários mais difíceis do campeonato, pois o Sp. Braga é uma das equipas mais fortes de Portugal.

"O Sp. Braga tem muita capacidade para jogar no meio campo ofensivo", referiu, mas salienta que o Nacional também tem assumido os seus jogos e praticado um futebol positivo.

Não obstante, espera um Sp. Braga com qualidade de jogo, pressionante, muito ofensivo e com muita gente na área, tendo uma das ideias de jogo mais fortes em Portugal.

Luís Freire está ciente que este será um jogo com características distintas, mas diz que a estratégia está montada, sublinhando que o Nacional não irá a Braga pedir autógrafos.

A estatística está contra o conjunto madeirense, pois em dezanove partidas em Braga, para o campeonato, venceu apenas por uma vez e empatou em outras duas ocasiões.

Todavia, Luís Freire desvaloriza esse facto: "Não nos pode afetar de maneira nenhuma, podendo até ser um fator de motivação, pois se é assim tão difícil, se conseguirmos vencer é um grande feito".

Questionado quanto à importância que poderá ter no rendimento da sua equipa esta paragem do campeonato, provocada pelos compromissos das seleções, Luís Freire valorizou este interregno.

"É importante para todas as equipas. Tudo o que é tempo para trabalhar com os nossos jogadores e dar-lhes cada vez mais informação daquilo que nós queremos é melhor. Ajuda também na integração com os novos jogadores que chegaram há relativamente pouco tempo, consolidando as nossas ideias, naquilo que queremos como equipa", afirmou o técnico do conjunto madeirense.

O Nacional, sexto com cinco pontos, desloca-se sábado ao Estádio Municipal de Braga, onde a partir das 18 horas, defrontará o Sp. Braga, 12.º, com três pontos, em partida relativa à quarta jornada da Liga NOS, que será arbitrada por Artur Soares Dias, da AF do Porto.