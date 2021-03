Luís Freire: «Não ofendi o árbitro nem me manifestei de forma efusiva»

O Nacional sofreu a quarta derrota consecutiva na Liga NOS ao perder por 2-1 em Paços de Ferreira e o técnico Luís Freire admitiu que os dois golos dos pacenses, na primeira meia-hora, tornaram a missão bem mais complicada.





"O jogo começa dividido, mas é desbloqueado num grande golo do Paços, numa bola pouco controlada da nossa parte. Isso deu ascendente ao adversário. Custou-nos a responder e, passado pouco tempo, sofremos o segundo, numa bola em que tínhamos mais obrigações de controlar. Quando estamos a perder 2-0 aos 30 minutos, num jogo fora contra o Paços de Ferreira, torna-se difícil, mas fomos tentando até ao intervalo e começámos a levar o Paços para trás. Na segunda parte quisemos ir mais à área e acredito que, se o nosso golo tivesse aparecido mais cedo, podíamos ter ganhado mais ânimo para tentar a igualdade", analisou o técnico dos madeirenses, em conferência de imprensa.

Luís Freire foi expulso já na reta final do encontro, mas entende que a decisão do árbitro não foi correta. "Conto estar no banco contra o Marítimo. Não disse nada de especial, apenas referi que na primeira parte o árbitro teve um critério mais largo. Não o ofendi, nem me manifestei de uma forma efusiva. Não falo da arbitragem, vou deixar essa análise para vocês", justificou.